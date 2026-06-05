Vittel

Ballet Carmen

1 Avenue Bouloumié Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Tout en respectant la trame d’origine, cette nouvelle adaptation de Carmen, à la coloration très urbaine et résolument contemporaine, entre en résonance avec la prise de conscience actuelle de la place de la femme dans notre société, de son émancipation, de sa volonté d’égalité et soulève la question du féminicide.

Une bohémienne de Séville, rebelle, va être arrêtée dans sa quête de liberté par la jalousie meurtrière d’un homme.

L’originalité de cette chorégraphie trouve sa force dans une gestuelle contemporaine ainsi que dans la musique.

Interprété par le ballet Julien Lestel.Tout public

20 .

1 Avenue Bouloumié Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 16 59 animations@ville-vittel.fr

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English :

While respecting the original plot, this new adaptation of Carmen, with its highly urban and resolutely contemporary tone, resonates with current awareness of the place of women in our society, their emancipation, their desire for equality, and raises the question of feminicide.

A rebellious Seville gypsy woman is stopped in her quest for freedom by a man’s murderous jealousy.

The originality of this choreography lies in its contemporary gestures and music.

Performed by Julien Lestel Ballet.

L’événement Ballet Carmen Vittel a été mis à jour le 2026-06-05 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE