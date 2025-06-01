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Concert les 4 saisons de Vivaldi Parc de Vittel face au Palais des Congrès Vittel

Concert les 4 saisons de Vivaldi Parc de Vittel face au Palais des Congrès Vittel dimanche 16 août 2026.

Lieu : Parc de Vittel face au Palais des Congrès

Adresse : 58 Avenue du Casino

Ville : 88800 Vittel

Département : Vosges

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 15 Tarif de base plein tarif

Vittel

Concert les 4 saisons de Vivaldi

Parc de Vittel face au Palais des Congrès 58 Avenue du Casino Vittel Vosges

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 18:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Deux artistes de Cracovie se produiront, l’une au violon et l’autre au clavecin, pour nous interpréter
des musiques de Bach, Vivaldi ….

Marta GIDASZEWSKA au violon et Bogumita GIZBERT-STUDNICKA au clavecin

Organisé par le Festival baroque d’AuvergneTout public
15  .

Parc de Vittel face au Palais des Congrès 58 Avenue du Casino Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 85 43 56 10  francoisblaison88@orange.fr

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English :

Two artists from Krakow, one playing the violin and the other the harpsichord, will be performing
music by Bach, Vivaldi ….

Marta GIDASZEWSKA on violin and Bogumita GIZBERT-STUDNICKA on harpsichord

Organized by the Auvergne Baroque Festival

L’événement Concert les 4 saisons de Vivaldi Vittel a été mis à jour le 2026-04-19 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

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