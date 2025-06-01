Concert les 4 saisons de Vivaldi Parc de Vittel face au Palais des Congrès Vittel
Concert les 4 saisons de Vivaldi Parc de Vittel face au Palais des Congrès Vittel dimanche 16 août 2026.
Vittel
Concert les 4 saisons de Vivaldi
Parc de Vittel face au Palais des Congrès 58 Avenue du Casino Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 18:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Deux artistes de Cracovie se produiront, l’une au violon et l’autre au clavecin, pour nous interpréter
des musiques de Bach, Vivaldi ….
Marta GIDASZEWSKA au violon et Bogumita GIZBERT-STUDNICKA au clavecin
Organisé par le Festival baroque d’AuvergneTout public
15 .
Parc de Vittel face au Palais des Congrès 58 Avenue du Casino Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 85 43 56 10 francoisblaison88@orange.fr
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English :
Two artists from Krakow, one playing the violin and the other the harpsichord, will be performing
music by Bach, Vivaldi ….
Marta GIDASZEWSKA on violin and Bogumita GIZBERT-STUDNICKA on harpsichord
Organized by the Auvergne Baroque Festival
L’événement Concert les 4 saisons de Vivaldi Vittel a été mis à jour le 2026-04-19 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
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