Informations pratiques

Vittel

Escape game à la recherche des anneaux perdus

361 Avenue du Haut du Fol Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-30 13:30:00

fin : 2026-08-06 14:30:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Vivez une aventure immersive unique sur le thème des Jeux Olympiques !

La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques s’apprête à débuter ! Tout est prêt pour la grande fête du sport… Tout ? Pas exactement… Les célèbres anneaux ont mystérieusement disparu, et sans eux il n’est pas possible de lancer les festivités.

Venus en tant que journalistes pour couvrir l’événement, vous voilà lancé dans un défi contre-la-montre afin de les retrouver au plus vite !

Une expérience captivante qui mêle cohésion, réflexion et esprit d’équipe, accessible à tous les aventuriers dès 6 ans.

Venez vivre une heure de suspense intense au cœur d’un lieu emblématique du sport !

Par groupe de 6 personnes constitué Tarif enfant pour les moins de 12 ansTout public

5 .

361 Avenue du Haut du Fol Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 05 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience a unique, immersive adventure themed around the Olympic Games!

The Olympic Games opening ceremony is about to begin! Everything is ready for the grand celebration of sports… Everything? Not quite… The famous rings have mysteriously disappeared, and without them, the festivities can’t begin.

Having come as journalists to cover the event, you’re now thrown into a race against the clock to find them as quickly as possible!

A captivating experience that combines teamwork, problem-solving, and camaraderie, open to all adventurers ages 6 and up.

Come experience an hour of intense suspense in the heart of an iconic sports venue!

In groups of 6 people—Children’s rate for those under 12

L’événement Escape game à la recherche des anneaux perdus Vittel a été mis à jour le 2026-07-20 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE