Informations pratiques

Vittel

Les puces

Vittel Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 06:00:00

fin : 2026-11-07 16:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-09-05 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05

Puces, vide-grenier, brocante .

Ouvert aux particuliers et aux professionnels.

Tarif 2,50 € le mètre linéaire pour les exposants / Réservation souhaitée

Buvette et restauration sur place

Organisé par le Kiwanis Club de VittelTout public

.

Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 95 58 71 06 gerard.vincent65@sfr.fr

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English :

Flea market, garage sale, flea market.

Open to individuals and professionals.

Price 2,50 ? per linear meter for exhibitors / Reservation required

Refreshments and food on the spot

Organized by the Kiwanis Club of Vittel

L’événement Les puces Vittel a été mis à jour le 2026-07-10 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE