Les puces Vittel
samedi 1 août 2026 · Vittel
Informations pratiques
Vittel
Les puces
Vittel Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-01 06:00:00
fin : 2026-11-07 16:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-09-05 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05
Puces, vide-grenier, brocante .
Ouvert aux particuliers et aux professionnels.
Tarif 2,50 € le mètre linéaire pour les exposants / Réservation souhaitée
Buvette et restauration sur place
Organisé par le Kiwanis Club de VittelTout public
.
Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 95 58 71 06 gerard.vincent65@sfr.fr
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English :
Flea market, garage sale, flea market.
Open to individuals and professionals.
Price 2,50 ? per linear meter for exhibitors / Reservation required
Refreshments and food on the spot
Organized by the Kiwanis Club of Vittel
L’événement Les puces Vittel a été mis à jour le 2026-07-10 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
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