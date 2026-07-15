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AGENDA · Vittel

Les puces Vittel

samedi 1 août 2026 · Vittel

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
06:00:00
Ville
88800 Vittel
Département
Vosges
Tarif

Vittel

Les puces

Vittel Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-01 06:00:00
fin : 2026-11-07 16:00:00

Date(s) :
2026-08-01 2026-09-05 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05

Puces, vide-grenier, brocante .
Ouvert aux particuliers et aux professionnels.
Tarif 2,50 € le mètre linéaire pour les exposants / Réservation souhaitée
Buvette et restauration sur place

Organisé par le Kiwanis Club de VittelTout public
  .

Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 95 58 71 06  gerard.vincent65@sfr.fr

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English :

Flea market, garage sale, flea market.
Open to individuals and professionals.
Price 2,50 ? per linear meter for exhibitors / Reservation required
Refreshments and food on the spot

Organized by the Kiwanis Club of Vittel

L’événement Les puces Vittel a été mis à jour le 2026-07-10 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

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