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AGENDA · Vittel

La guinguette du bonheur Vittel

samedi 18 juillet 2026 · Vittel

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
PARC DE VITTEL
Ville
88800 Vittel
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Vittel

La guinguette du bonheur

PARC DE VITTEL Vittel Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 23:59:00

Date(s) :
2026-07-18

Concerts Bal Stand de restauration Bar Espace détente Entrée gratuite
Animation musicale avec l’orchestre DimensionTout public
0  .

PARC DE VITTEL Vittel 88800 Vosges Grand Est   amisdurugbyvittellois@gmail.com

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English :

Concerts Dance Food Stands Bar Relaxation Area Free Admission
Live music featuring the Dimension Orchestra

L’événement La guinguette du bonheur Vittel a été mis à jour le 2026-07-02 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

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