La guinguette du bonheur Vittel
samedi 18 juillet 2026 · Vittel
Informations pratiques
Vittel
La guinguette du bonheur
PARC DE VITTEL Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 23:59:00
Date(s) :
2026-07-18
Concerts Bal Stand de restauration Bar Espace détente Entrée gratuite
Animation musicale avec l’orchestre DimensionTout public
0 .
PARC DE VITTEL Vittel 88800 Vosges Grand Est amisdurugbyvittellois@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concerts Dance Food Stands Bar Relaxation Area Free Admission
Live music featuring the Dimension Orchestra
L’événement La guinguette du bonheur Vittel a été mis à jour le 2026-07-02 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
À voir aussi à Vittel (Vosges)
- Exposition d’été multi artistes Vittel 13 juillet 2026
- Festivités du 14 juillet D229 Vittel 13 juillet 2026
- Concours de boules lyonnaises Boulodrome de la Roseraie Parc thermal Vittel 15 août 2026
- Concert les 4 saisons de Vivaldi Parc de Vittel face au Palais des Congrès Vittel 16 août 2026
- Ballet Carmen Vittel 26 septembre 2026