Informations pratiques

Vittel

La guinguette du bonheur

PARC DE VITTEL Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 23:59:00

Date(s) :

2026-07-18

Concerts Bal Stand de restauration Bar Espace détente Entrée gratuite

Animation musicale avec l’orchestre DimensionTout public

0 .

PARC DE VITTEL Vittel 88800 Vosges Grand Est amisdurugbyvittellois@gmail.com

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English :

Concerts Dance Food Stands Bar Relaxation Area Free Admission

Live music featuring the Dimension Orchestra

L’événement La guinguette du bonheur Vittel a été mis à jour le 2026-07-02 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE