Exposition d’été multi artistes Vittel
Exposition d’été multi artistes Vittel lundi 13 juillet 2026.
Vittel
Exposition d’été multi artistes
1 Avenue Bouloumié Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Vendredi 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-19 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Artistes présents
Natalia et Nicolas ANNENKOFF
Mélaine BAUSSART ANGELIN’ART
Denis et Ludovic CLAUDE
Jean-Noël DUCATTout public
0 .
1 Avenue Bouloumié Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 18 30 infos@vittelcongres.com
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English :
Artists present
Natalia and Nicolas ANNENKOFF
Mélaine BAUSSART ANGELIN’ART
Denis and Ludovic CLAUDE
Jean-Noël DUCAT
L’événement Exposition d’été multi artistes Vittel a été mis à jour le 2026-04-19 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
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