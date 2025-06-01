Vittel

Exposition d’été multi artistes

1 Avenue Bouloumié Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Vendredi 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Artistes présents

Natalia et Nicolas ANNENKOFF

Mélaine BAUSSART ANGELIN’ART

Denis et Ludovic CLAUDE

Jean-Noël DUCATTout public

0 .

1 Avenue Bouloumié Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 18 30 infos@vittelcongres.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Artists present

Natalia and Nicolas ANNENKOFF

Mélaine BAUSSART ANGELIN’ART

Denis and Ludovic CLAUDE

Jean-Noël DUCAT

L’événement Exposition d’été multi artistes Vittel a été mis à jour le 2026-04-19 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE