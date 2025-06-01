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Exposition d’été multi artistes Vittel

Exposition d’été multi artistes Vittel lundi 13 juillet 2026.

Adresse : 1 Avenue Bouloumié

Ville : 88800 Vittel

Département : Vosges

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Vittel

Exposition d’été multi artistes

1 Avenue Bouloumié Vittel Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Vendredi 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Artistes présents
Natalia et Nicolas ANNENKOFF
Mélaine BAUSSART ANGELIN’ART
Denis et Ludovic CLAUDE
Jean-Noël DUCATTout public
0  .

1 Avenue Bouloumié Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 18 30  infos@vittelcongres.com

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English :

Artists present
Natalia and Nicolas ANNENKOFF
Mélaine BAUSSART ANGELIN’ART
Denis and Ludovic CLAUDE
Jean-Noël DUCAT

L’événement Exposition d’été multi artistes Vittel a été mis à jour le 2026-04-19 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

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