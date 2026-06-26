Festivités du 14 juillet D229 Vittel

Vittel

Festivités du 14 juillet

D229 1009 Avenue Georges Clemenceau Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-13 11:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14

Lundi 13 juillet

20h45 retraite aux lampions, place de la Marne (distribution des lampions).

21h45 départ du cortège vers l’avenue Raymond Poincaré puis avenue Georges Clémenceau.

Défilé avec l’Orchestre de l’Harmonie Municipale de Vittel.

22h30 spectacle pyrotechnique au stade Jean Bouloumié

23h00 bal populaire sur le parking d’honneur du stade, animé par DJ Félix

Buvette et petite restauration dès 20h.

Mardi 14 juillet

• 11h00 défilé et cérémonie officielle, galerie thermale

• 15h30 concert Big Band Jazz de l’orchestre d’harmonie, galerie thermaleTout public

0 .

D229 1009 Avenue Georges Clemenceau Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 16 59 animations@ville-vittel.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Monday, July 13

8:45 p.m.: Lantern procession, Place de la Marne (lantern distribution).

9:45 p.m.: The procession departs for Avenue Raymond Poincaré, then Avenue Georges Clémenceau.

Parade accompanied by the Vittel Municipal Harmony Orchestra.

10:30 p.m.: Fireworks display at Jean Bouloumié Stadium

11:00 p.m.: Community dance in the stadium’s main parking lot, hosted by DJ Félix

Refreshments and light snacks available starting at 8:00 p.m.

Tuesday, July 14

? 11:00 a.m.: Parade and official ceremony, Thermal Gallery

? 3:30 p.m.: Big Band Jazz concert by the municipal band, Thermal Gallery

L’événement Festivités du 14 juillet Vittel a été mis à jour le 2026-06-26 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE