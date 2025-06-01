Vittel

Thermalire

Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01

De juillet jusqu’à fin août, la médiathèque de Vittel vous invite à vivre un été placé sous le signe de la détente et de la culture avec le retour de Thermalire, la bibliothèque à ciel ouvert, installée en plein coeur du parc thermal.

Thermalire, c’est

Des transats, des parasols et des espaces ombragés pour lire en toute tranquillité

Une sélection variée de livres pour tous les âges et tous les goûts romans, bandes dessinées, albums jeunesse, magazines…

Des animations ludiques et gratuites proposées chaque semaine pour petits et grands

Un lieu de rencontre et de partage autour du plaisir de la lecture, en pleine nature

Venez seul, en famille ou entre amis, profiter de ce cadre verdoyant pour ralentir le rythme et vous évader à travers les mots.

Thermalire, c’est la parenthèse culturelle et ressourçante de votre été à Vittel.

Rendez-vous tout l’été dans le Parc thermal pavillon ÉmeraudeTout public

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Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 98 53 mediatheque@ville-vittel.fr

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English :

From July to the end of August, Vittel’s media library invites you to enjoy a summer of relaxation and culture with the return of Thermalire, the open-air library set up in the heart of the spa park.

Thermalire is

Deckchairs, parasols and shaded areas for quiet reading

A varied selection of books for all ages and tastes: novels, comics, children’s books, magazines?

Free entertainment for young and old every week

A place to meet and share the pleasure of reading, in the heart of nature

Come alone, with family or friends, and take advantage of this green setting to slow down and escape through words.

Thermalire is the cultural and rejuvenating interlude of your summer in Vittel.

See you all summer long in the Parc Thermal Pavillon Émeraude

L’événement Thermalire Vittel a été mis à jour le 2026-04-14 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE