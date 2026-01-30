Concours Complet International lieu dit l’orée du bois Vittel

Concours Complet International

lieu dit l’orée du bois Centre équestre Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-11 08:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

2026-06-11

Le centre équestre de Vittel s’apprête à faire battre le cœur du sport équestre en organisant son traditionnel concours complet international.

Événement incontournable et unique dans le Grand Est, il réunira les meilleurs cavaliers français et étranger.

Quatre jours de sport, d’émotion et de spectacle attendent le public, avec un programme riche mêlant épreuves internationales 1*L, 2*L, 3*L, 3*S, 4*S.

Épreuves Vendredi dressage , Temps fort samedi, jour de cross à ne pas manquer ! Dimanche saut d’obstacles & remises des prix

Si vous souhaitez vivre l’expérience de l’intérieur, rejoignez notre superbe équipe de bénévoles en envoyant un mail.

Grands villages exposants incluant un marché du terroir et de l’artisanat

Entrée libre, buvette & restauration sur place.Tout public

lieu dit l’orée du bois Centre équestre Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 37 69 19 09 vrpe88@gmail.com

English :

The Vittel equestrian center is set to set the heartbeat of equestrian sport beating with its traditional international eventing competition.

A unique event in the Grand Est region, it will bring together the best riders from France and abroad.

Four days of sport, emotion and spectacle await the public, with a rich program combining international 1*L, 2*L, 3*L, 3*S and 4*S events.

Events: Friday: dressage , Highlight: Saturday, a cross-country day not to be missed! Sunday: show jumping & prize-giving ceremonies

If you’d like to experience the show from the inside, join our superb team of volunteers by sending us an e-mail.

Large exhibitor villages including a local produce and craft market

Free admission, refreshments & catering on site.

