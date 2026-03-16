Concert Mathias Duplessy et les violons du monde

57 rue de Metz Vittel Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le guitariste et compositeur Mathias Duplessy revient à Vittel avec un projet rare et envoûtant.

Entouré de musiciens virtuoses venus de différents horizons (Chine, Mongolie, Inde, Scandinavie), il explore

les liens entre musiques du monde et création contemporaine, à travers un quintette acoustique d’une grande richesse.

Une expérience musicale immersive, entre ferveur et finesse, ouverte à tous les curieux et mélomanes.

Tarifs¿: 25¿€ plein, 20¿€ réduit (étudiants, demandeurs d’emploi). Placement assis libre.

Billetterie¿: Maison des Associations Service culturel 385 rue de Verdun CB ou virement.Tout public

.

57 rue de Metz Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 16 59 animations@ville-vittel.fr

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English :

Guitarist and composer Mathias Duplessy returns to Vittel with a rare and spellbinding project.

Surrounded by virtuoso musicians from different horizons (China, Mongolia, India, Scandinavia), he explores the links between world music and contemporary creation

the links between world music and contemporary creation, through a rich acoustic quintet.

An immersive musical experience, between fervor and finesse, open to all curious music lovers.

Prices: 25¿? full, 20¿? reduced (students, jobseekers). Free seating.

Tickets at: Maison des Associations Service culturel ? 385 rue de Verdun ? Credit card or bank transfer.

L’événement Concert Mathias Duplessy et les violons du monde Vittel a été mis à jour le 2026-03-16 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE