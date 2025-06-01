Vittel

Conférence la mobilité et ses cinq sens

223 rue de Metz Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-18 13:30:00

fin : 2026-06-18 16:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Le fonctionnement des cinq sens ainsi que les effets du vieillissement sur la perception des informations.

Mieux comprendre le fonctionnement de ses capacités sensorielles et comment agir pour les préserver et les stimuler au quotidien.

Déroulement de la conférence

13h30 accueil du public

14h mot d’accueil de Muriel KOENING de l’AGIRC ARRCO et de…CCAS Vittel

14h à 16h conférence animée par une intervenante de l’association Brain Up

16h présentation des actions à venir Sabine COMBACAL

16h30 pot de convivialité et stands du CLIC AGIRC ARRCO CCAS

Sur inscriptionAdultes

0 .

223 rue de Metz Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 43 14 actionsocialenordest@agirc-arrco.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How the five senses work, and the effects of aging on the perception of information.

Gain a better understanding of how the senses work, and how to preserve and stimulate them on a daily basis.

Conference schedule:

1:30 pm: audience welcome

2pm: Welcome by Muriel KOENING of AGIRC ARRCO and?CCAS Vittel

2 to 4 p.m.: conference led by a speaker from the Brain Up association

4pm: presentation of upcoming actions? Sabine COMBACAL

4:30 p.m.: drinks and CLIC stands? AGIRC ARRCO CCAS

Registration required

L’événement Conférence la mobilité et ses cinq sens Vittel a été mis à jour le 2026-05-22 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE