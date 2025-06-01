Conférence la mobilité et ses cinq sens Vittel
Conférence la mobilité et ses cinq sens Vittel jeudi 18 juin 2026.
Vittel
Conférence la mobilité et ses cinq sens
223 rue de Metz Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-06-18 13:30:00
fin : 2026-06-18 16:30:00
Date(s) :
2026-06-18
Le fonctionnement des cinq sens ainsi que les effets du vieillissement sur la perception des informations.
Mieux comprendre le fonctionnement de ses capacités sensorielles et comment agir pour les préserver et les stimuler au quotidien.
Déroulement de la conférence
13h30 accueil du public
14h mot d’accueil de Muriel KOENING de l’AGIRC ARRCO et de…CCAS Vittel
14h à 16h conférence animée par une intervenante de l’association Brain Up
16h présentation des actions à venir Sabine COMBACAL
16h30 pot de convivialité et stands du CLIC AGIRC ARRCO CCAS
Sur inscriptionAdultes
0 .
223 rue de Metz Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 43 14 actionsocialenordest@agirc-arrco.fr
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English :
How the five senses work, and the effects of aging on the perception of information.
Gain a better understanding of how the senses work, and how to preserve and stimulate them on a daily basis.
Conference schedule:
1:30 pm: audience welcome
2pm: Welcome by Muriel KOENING of AGIRC ARRCO and?CCAS Vittel
2 to 4 p.m.: conference led by a speaker from the Brain Up association
4pm: presentation of upcoming actions? Sabine COMBACAL
4:30 p.m.: drinks and CLIC stands? AGIRC ARRCO CCAS
Registration required
L’événement Conférence la mobilité et ses cinq sens Vittel a été mis à jour le 2026-05-22 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
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