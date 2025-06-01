Gala de saison Vittel
Gala de saison Vittel samedi 6 juin 2026.
Vittel
Gala de saison
1 Avenue Bouloumié Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Concert par l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vittel et présentation officielle de son nouveau CD.
Au programme, oeuvres originales, classiques et musiques de films.
A découvrir en seconde partie le spectacle Autour de France .
Un hommage à France Gall par Laure Domanski.Tout public
0 .
1 Avenue Bouloumié Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 24 47
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English :
Concert by the Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vittel and official presentation of its new CD.
On the program: original works, classics and film music.
In the second half, discover the show Autour de France .
A tribute to France Gall by Laure Domanski.
L’événement Gala de saison Vittel a été mis à jour le 2026-05-22 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
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