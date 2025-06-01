Vittel

Gala de saison

1 Avenue Bouloumié Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Concert par l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vittel et présentation officielle de son nouveau CD.

Au programme, oeuvres originales, classiques et musiques de films.

A découvrir en seconde partie le spectacle Autour de France .

Un hommage à France Gall par Laure Domanski.Tout public

0 .

1 Avenue Bouloumié Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 24 47

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English :

Concert by the Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vittel and official presentation of its new CD.

On the program: original works, classics and film music.

In the second half, discover the show Autour de France .

A tribute to France Gall by Laure Domanski.

L’événement Gala de saison Vittel a été mis à jour le 2026-05-22 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE