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Gala de saison Vittel

Gala de saison Vittel samedi 6 juin 2026.

Adresse : 1 Avenue Bouloumié

Ville : 88800 Vittel

Département : Vosges

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Vittel

Gala de saison

1 Avenue Bouloumié Vittel Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Concert par l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vittel et présentation officielle de son nouveau CD.
Au programme, oeuvres originales, classiques et musiques de films.

A découvrir en seconde partie le spectacle Autour de France .
Un hommage à France Gall par Laure Domanski.Tout public
0  .

1 Avenue Bouloumié Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 24 47 

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English :

Concert by the Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vittel and official presentation of its new CD.
On the program: original works, classics and film music.

In the second half, discover the show Autour de France .
A tribute to France Gall by Laure Domanski.

L’événement Gala de saison Vittel a été mis à jour le 2026-05-22 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

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