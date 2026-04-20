Portes ouvertes Local Ados Place de la Marne Vittel

Vittel

Portes ouvertes Local Ados

Place de la Marne Local Ados Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

PORTES OUVERTES du Local Ados

découvrez l’espace jeunesse et le QG ados !

Le samedi 30 mai 2026, de 14h à 16h30, le Local Ados de Vittel ouvre ses portes pour un après-midi convivial, animé et entièrement

pensé par les jeunes du QG ados.

Ces portes ouvertes ont pour objectif de faire découvrir

le fonctionnement du Local Ados, ouvert hors vacances et en juillet,

les jeux et équipements mis à disposition (baby-foot, billard, jeux collectifs…),

les projets menés par les jeunes, notamment leur mobilisation autour du projet Disneyland Paris 2026.

Les visiteurs pourront rencontrer les jeunes adhérents, échanger avec l’équipe d’animation et participer à des moments ludiques dans

une ambiance détendue.

Des soft drinks, petites grignottes et animations seront proposés gratuitement.Enfants

0 .

Place de la Marne Local Ados Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 48 28 jeunesse@ville-vittel.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Local Ados OPEN DOORS

discover the youth area and teen HQ!

On Saturday, May 30, 2026, from 2 to 4:30 p.m., Vittel’s Local Ados opens its doors for a friendly, lively afternoon entirely

by the young people of the Teen HQ.

The aim of this open house is to introduce visitors to

how Local Ados works, as it is open outside vacation periods and in July,

the games and equipment available (table soccer, billiards, team games, etc.),

projects carried out by young people, in particular their involvement in the Disneyland Paris 2026 project.

Visitors will be able to meet the young members, talk to the activities team and take part in fun activities in a relaxed atmosphere

a relaxed atmosphere.

Soft drinks, snacks and entertainment will be available free of charge.

L’événement Portes ouvertes Local Ados Vittel a été mis à jour le 2026-04-16 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE