Vittel

Projection du Film et conférence de Michel Munier Le Chant des Forêts

223 rue de Metz Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

5.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Projection du film le Chant des Forêt, 2 fois récompensés au Césars 2026.

Introduction avant le film (rapide) mais surtout échanges avec la salle après le film

questions-conférences avec Michel Munier, acteur du film, naturaliste, photographe, écrivain

(auteur du livre sur le Grand Tétras l’oiseau forêt ) et père du réalisateur Vincent MunierTout public

5.5 .

223 rue de Metz Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 18 90 39 92 dorgetherve@live.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the film Le Chant des Forêt, winner of 2 Césars 2026 awards.

Introduction before the film (brief), but more importantly exchanges with the audience after the film:

q&A with Michel Munier, film actor, naturalist, photographer, writer

(author of the book on the capercaillie l’oiseau forêt ) and father of director Vincent Munier

L’événement Projection du Film et conférence de Michel Munier Le Chant des Forêts Vittel a été mis à jour le 2026-04-19 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE