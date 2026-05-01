Projection du Film et conférence de Michel Munier Le Chant des Forêts Vittel
Projection du Film et conférence de Michel Munier Le Chant des Forêts Vittel vendredi 22 mai 2026.
Vittel
Projection du Film et conférence de Michel Munier Le Chant des Forêts
223 rue de Metz Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
5.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Projection du film le Chant des Forêt, 2 fois récompensés au Césars 2026.
Introduction avant le film (rapide) mais surtout échanges avec la salle après le film
questions-conférences avec Michel Munier, acteur du film, naturaliste, photographe, écrivain
(auteur du livre sur le Grand Tétras l’oiseau forêt ) et père du réalisateur Vincent MunierTout public
5.5 .
223 rue de Metz Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 18 90 39 92 dorgetherve@live.fr
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English :
Screening of the film Le Chant des Forêt, winner of 2 Césars 2026 awards.
Introduction before the film (brief), but more importantly exchanges with the audience after the film:
q&A with Michel Munier, film actor, naturalist, photographer, writer
(author of the book on the capercaillie l’oiseau forêt ) and father of director Vincent Munier
L’événement Projection du Film et conférence de Michel Munier Le Chant des Forêts Vittel a été mis à jour le 2026-04-19 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
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