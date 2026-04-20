Foulées vittelloises Vittel
Foulées vittelloises Vittel dimanche 7 juin 2026.
Vittel
Foulées vittelloises
Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Plusieurs courses dans le parc thermal de 500 m à 10 km en fonction des catégories
Organisé par Vittel Athlétisme
Tarif
courses jeunes gratuites 10 km 12euros Vittel en rose 5 euros
Renseignements et inscriptions par téléphone ou mailTout public
12 .
Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 88 45 47 67 saintremyvittelathle@yahoo.fr
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English :
Several races in the thermal park from 500 m to 10 km depending on the category
Organized by Vittel Athlétisme
Price
youth races free 10 km 12euros Vittel en rose 5 euros
Information and registration by phone or e-mail
L’événement Foulées vittelloises Vittel a été mis à jour le 2026-04-15 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
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