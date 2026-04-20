Vittel

Foulées vittelloises

Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Plusieurs courses dans le parc thermal de 500 m à 10 km en fonction des catégories

Organisé par Vittel Athlétisme

Tarif

courses jeunes gratuites 10 km 12euros Vittel en rose 5 euros

Renseignements et inscriptions par téléphone ou mailTout public

12 .

Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 88 45 47 67 saintremyvittelathle@yahoo.fr

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English :

Several races in the thermal park from 500 m to 10 km depending on the category

Organized by Vittel Athlétisme

Price

youth races free 10 km 12euros Vittel en rose 5 euros

Information and registration by phone or e-mail

L’événement Foulées vittelloises Vittel a été mis à jour le 2026-04-15 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE