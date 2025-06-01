Barbecue Concert avec Antoine HLT à Vit Tel Ta Nature, Vittel, Vit Tel Ta Nature, Vittel

Barbecue Concert avec Antoine HLT à Vit Tel Ta Nature, Vittel Samedi 20 juin, 19h00 Vit Tel Ta Nature Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T22:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/af90b275 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Célébrez la musique française lors d’un barbecue concert exceptionnel à Vittel le 20 juin 2026. Antoine HLT, talentueux auteur-compositeur-interprète de Nancy, vous invite à un voyage musical mêlant compositions originales et reprises de classiques, le tout accompagné par Antoine Bridet à la guitare et au looper. Dans l’ambiance chaleureuse de Vit Tel Ta Nature, profitez d’une soirée unique où la musique se mêle aux grillades artisanales et salades composées. Réservez vite, les places sont limitées ! 20 juin 2026 Vit Tel Ta Nature, Vittel ️ À partir de 8 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

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Vit Tel Ta Nature Vittel Vittel 88800 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/af90b275 »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/af90b275 »}]

Barbecue Concert à Vittel avec Antoine HLT, 20 juin. 8€, places limitées. Hormur Musique