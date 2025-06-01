Concert flûte et quintet à vent Vittel
Concert flûte et quintet à vent Vittel samedi 20 juin 2026.
Vittel
Concert flûte et quintet à vent
Exèdre Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Concert par les élèves de la classe de flûte et du quintet à vent de l’école de musique et danse de Vittel.Tout public
0 .
Exèdre Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 24 47 cjeannot@ville-vittel.fr
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English :
Concert by students of the flute class and the wind quintet from the Vittel music and dance school.
L’événement Concert flûte et quintet à vent Vittel a été mis à jour le 2026-05-22 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
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