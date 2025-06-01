Vittel

Concert flûte et quintet à vent

Exèdre Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Concert par les élèves de la classe de flûte et du quintet à vent de l’école de musique et danse de Vittel.Tout public

0 .

Exèdre Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 24 47 cjeannot@ville-vittel.fr

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English :

Concert by students of the flute class and the wind quintet from the Vittel music and dance school.

L’événement Concert flûte et quintet à vent Vittel a été mis à jour le 2026-05-22 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE