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Chant, spectacle Du chaos nait la lumière Vittel

Chant, spectacle Du chaos nait la lumière Vittel samedi 27 juin 2026.

Adresse : 223 rue de Metz

Ville : 88800 Vittel

Département : Vosges

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Vittel

Chant, spectacle Du chaos nait la lumière

223 rue de Metz Vittel Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28

Pour ses 40 ans, Aqua Song vous présente son nouveau spectacle.
Des chants variés mis en scène et chorégraphiés pour transmettre un message d’espoir.
Participation au chapeauTout public
0  .

223 rue de Metz Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 20 05 01 62  choraleaquasong@gmail.com

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English :

To celebrate its 40th anniversary, Aqua Song presents its new show.
A variety of songs staged and choreographed to convey a message of hope.
Participation by hat

L’événement Chant, spectacle Du chaos nait la lumière Vittel a été mis à jour le 2026-05-22 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

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