Vittel

Chant, spectacle Du chaos nait la lumière

223 rue de Metz Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Pour ses 40 ans, Aqua Song vous présente son nouveau spectacle.

Des chants variés mis en scène et chorégraphiés pour transmettre un message d’espoir.

Participation au chapeauTout public

0 .

223 rue de Metz Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 20 05 01 62 choraleaquasong@gmail.com

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English :

To celebrate its 40th anniversary, Aqua Song presents its new show.

A variety of songs staged and choreographed to convey a message of hope.

Participation by hat

L’événement Chant, spectacle Du chaos nait la lumière Vittel a été mis à jour le 2026-05-22 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE