Chant, spectacle Du chaos nait la lumière Vittel
Chant, spectacle Du chaos nait la lumière Vittel samedi 27 juin 2026.
Vittel
Chant, spectacle Du chaos nait la lumière
223 rue de Metz Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Pour ses 40 ans, Aqua Song vous présente son nouveau spectacle.
Des chants variés mis en scène et chorégraphiés pour transmettre un message d’espoir.
Participation au chapeauTout public
0 .
223 rue de Metz Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 20 05 01 62 choraleaquasong@gmail.com
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English :
To celebrate its 40th anniversary, Aqua Song presents its new show.
A variety of songs staged and choreographed to convey a message of hope.
Participation by hat
L’événement Chant, spectacle Du chaos nait la lumière Vittel a été mis à jour le 2026-05-22 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
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