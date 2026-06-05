Vittel

Concert Laurent Voulzy

1 Avenue Bouloumié Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

39

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 18:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Laurent Voulzy revient sur les scènes des théâtres et des festivals. Un rendez-vous unique avec un artiste hors du temps, qui fait de la scène un écrin pour ses harmonies envoûtantes, où ses chansons prennent une autre dimension, entre ballades rêveuses et envolées lumineuses.Après avoir accompagné tant de moments de vie avec Rockollection, Le Soleil Donne, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante… tant de chansons ancrées dans les mémoires, portées par sa voix douce et ses harmonies soignées, ne manquez pas ce moment suspendu avec un artiste rare.

Coproduction Service animation Ville de VITTEL Le bruit qui pense

Placement assis libre

billetterie Service Culturel, 385 rue de Verdun, par téléphone ou en ligneTout public

39 .

1 Avenue Bouloumié Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 16 59 animations@ville-vittel.fr

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English :

Laurent Voulzy returns to theaters and festivals. A unique encounter with a timeless artist, who makes the stage a showcase for his spellbinding harmonies, where his songs take on another dimension, between dreamy ballads and luminous flights.After accompanying so many moments of life with Rockollection, Le Soleil Donne, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante? so many songs anchored in memories, carried by his gentle voice and meticulous harmonies, don’t miss this suspended moment with a rare artist.

Coproduction: Service animation Ville de VITTEL Le bruit qui pense

Free seating

tickets at: Service Culturel, 385 rue de Verdun, by phone or online

L’événement Concert Laurent Voulzy Vittel a été mis à jour le 2026-06-05 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE