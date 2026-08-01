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AGENDA · Vittel

Salon des collectionneurs Salle du Moulin Vittel

dimanche 30 août 2026 · Salle du Moulin · Vittel

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Salle du Moulin
Adresse
Parc de Badenweiler
Ville
88800 Vittel
Département
Vosges
Tarif
1 Tarif de base plein tarif

Vittel

Salon des collectionneurs

Salle du Moulin Parc de Badenweiler Vittel Vosges

Tarif : – – EUR
1
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 08:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Salon toutes collections
Exposition Fantaisie dans la plaine
A découvrir la 5ème capsule de champagne Vittel éditée par la section placomusophileTout public
1  .

Salle du Moulin Parc de Badenweiler Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 27 87  clubcartovittel@free.fr

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English :

All-Collections Fair
Fantasy in the Plain Exhibition
Don’t miss the 5th Vittel champagne capsule, published by the Placomusophile section

L’événement Salon des collectionneurs Vittel a été mis à jour le 2026-07-28 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

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