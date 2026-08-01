Salon des collectionneurs Salle du Moulin Vittel
dimanche 30 août 2026 · Salle du Moulin · Vittel
Informations pratiques
Vittel
Salon des collectionneurs
Salle du Moulin Parc de Badenweiler Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
1
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 08:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Salon toutes collections
Exposition Fantaisie dans la plaine
A découvrir la 5ème capsule de champagne Vittel éditée par la section placomusophileTout public
1 .
Salle du Moulin Parc de Badenweiler Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 27 87 clubcartovittel@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
All-Collections Fair
Fantasy in the Plain Exhibition
Don’t miss the 5th Vittel champagne capsule, published by the Placomusophile section
L’événement Salon des collectionneurs Vittel a été mis à jour le 2026-07-28 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
À voir aussi à Vittel (Vosges)
- Escape game à la recherche des anneaux perdus Vittel 6 août 2026
- Thermalire La plume du lâcher prise Vittel 12 août 2026
- Concours de boules lyonnaises Boulodrome de la Roseraie Parc thermal Vittel 15 août 2026
- Concert les 4 saisons de Vivaldi Parc de Vittel face au Palais des Congrès Vittel 16 août 2026
- Concours national de chevaux ardennais Vittel 5 septembre 2026