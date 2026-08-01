Salon des collectionneurs Salle du Moulin Vittel

Informations pratiques

Vittel

Salon des collectionneurs

Salle du Moulin Parc de Badenweiler Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

1

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 08:30:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Salon toutes collections

Exposition Fantaisie dans la plaine

A découvrir la 5ème capsule de champagne Vittel éditée par la section placomusophileTout public

1 .

Salle du Moulin Parc de Badenweiler Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 27 87 clubcartovittel@free.fr

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English :

All-Collections Fair

Fantasy in the Plain Exhibition

Don’t miss the 5th Vittel champagne capsule, published by the Placomusophile section

L’événement Salon des collectionneurs Vittel a été mis à jour le 2026-07-28 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE