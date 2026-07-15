Informations pratiques

Vittel

Thermalire La plume du lâcher prise

Galerie Thermale Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 16:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Favoriser la détente profonde, le lâcher-prise mental la conscience corporelle et le bien-être émotionnel.

Public ado / adulteAdultes

0 .

Galerie Thermale Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 98 53 mediatheque@ville-vittel.fr

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English :

Promotes deep relaxation, mental letting go, body awareness, and emotional well-being.

For teens and adults

L’événement Thermalire La plume du lâcher prise Vittel a été mis à jour le 2026-07-11 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE