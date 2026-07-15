Thermalire La plume du lâcher prise Vittel
mercredi 22 juillet 2026 · Vittel
Informations pratiques
Vittel
Thermalire La plume du lâcher prise
Galerie Thermale Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 16:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Favoriser la détente profonde, le lâcher-prise mental la conscience corporelle et le bien-être émotionnel.
Public ado / adulteAdultes
0 .
Galerie Thermale Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 98 53 mediatheque@ville-vittel.fr
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English :
Promotes deep relaxation, mental letting go, body awareness, and emotional well-being.
For teens and adults
L’événement Thermalire La plume du lâcher prise Vittel a été mis à jour le 2026-07-11 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
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