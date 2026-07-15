Match de football ASNL Nancy-US Thionville D229 Vittel
samedi 18 juillet 2026 · D229 · Vittel
Informations pratiques
Vittel
Match de football ASNL Nancy-US Thionville
D229 1009 Avenue Georges Clemenceau Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Restauration sur place.
Tombola, à gagner tee-shirts signés par les joueurs et un ballon.Tout public
0 .
D229 1009 Avenue Georges Clemenceau Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 05 40
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English :
On-site dining.
Raffle: Win T-shirts signed by the players and a soccer ball.
L’événement Match de football ASNL Nancy-US Thionville Vittel a été mis à jour le 2026-07-06 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
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