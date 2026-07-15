Match de football ASNL Nancy-US Thionville D229 Vittel

Informations pratiques

Vittel

Match de football ASNL Nancy-US Thionville

D229 1009 Avenue Georges Clemenceau Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Restauration sur place.

Tombola, à gagner tee-shirts signés par les joueurs et un ballon.Tout public

0 .

D229 1009 Avenue Georges Clemenceau Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 05 40

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English :

On-site dining.

Raffle: Win T-shirts signed by the players and a soccer ball.

L’événement Match de football ASNL Nancy-US Thionville Vittel a été mis à jour le 2026-07-06 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE