Soirée rose Parc Thermal Vittel

Informations pratiques

Vittel

Soirée rose

Parc Thermal Hippodrome Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Soirée festive et solidaire avec DJ TST, foodtrucks et buvette organisée par l’association VIT’ELLE EN ROSE au profit de la lute contre le cancer du sein.

Soirée annulée en cas de pluieTout public

0 .

Parc Thermal Hippodrome Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 74 84 74 40

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English :

A festive charity event featuring DJ TST, food trucks, and a refreshment stand, organized by the VIT’ELLE EN ROSE association to support the fight against breast cancer.

The event will be canceled in case of rain.

L’événement Soirée rose Vittel a été mis à jour le 2026-07-11 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE