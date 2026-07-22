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AGENDA · Vittel

Vide grenier brocante Vittel

dimanche 2 août 2026 · Vittel

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
CENTRE VILLE
Ville
88800 Vittel
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Vittel

Vide grenier brocante

CENTRE VILLE Vittel Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Plus de 300 exposants.
2.50 € le mètre
organisé par le Basket Club Thermal

Infos et insciptions par mail ou téléphoneTout public
0  .

CENTRE VILLE Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 78 67 46 39  amelie.deschaseaux@gmail.com

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English :

More than 300 exhibitors.
2.50 per meter
Organized by the Basket Club Thermal

Information and registration by email or phone

L’événement Vide grenier brocante Vittel a été mis à jour le 2026-07-17 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

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