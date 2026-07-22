Informations pratiques

Vittel

Vide grenier brocante

CENTRE VILLE Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 06:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Plus de 300 exposants.

2.50 € le mètre

organisé par le Basket Club Thermal

Infos et insciptions par mail ou téléphoneTout public

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CENTRE VILLE Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 78 67 46 39 amelie.deschaseaux@gmail.com

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English :

More than 300 exhibitors.

2.50 per meter

Organized by the Basket Club Thermal

Information and registration by email or phone

L’événement Vide grenier brocante Vittel a été mis à jour le 2026-07-17 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE