Vide grenier brocante Vittel
dimanche 2 août 2026 · Vittel
Informations pratiques
Vittel
Vide grenier brocante
CENTRE VILLE Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Plus de 300 exposants.
2.50 € le mètre
organisé par le Basket Club Thermal
Infos et insciptions par mail ou téléphoneTout public
0 .
CENTRE VILLE Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 78 67 46 39 amelie.deschaseaux@gmail.com
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English :
More than 300 exhibitors.
2.50 per meter
Organized by the Basket Club Thermal
Information and registration by email or phone
L’événement Vide grenier brocante Vittel a été mis à jour le 2026-07-17 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
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