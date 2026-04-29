Concours de sauts d’obstacles Schnersheim
Concours de sauts d’obstacles Schnersheim mercredi 29 juillet 2026.
Schnersheim
Concours de sauts d’obstacles
9 rue de l’Ecole Schnersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Venez passer un moment en famille pour admirer une compétition équestre de saut d’obstacle nationale, à l’écurie Lancelot. Un spectacle équestre ouvert à tous et en libre accès. Un week-end sportif riche à ne pas manquer. 0 .
9 rue de l’Ecole Schnersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 60 72 37 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours de sauts d’obstacles Schnersheim a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
À voir aussi à Schnersheim (Bas-Rhin)
- Don du sang Schnersheim 1 juillet 2026