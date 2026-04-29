Schnersheim

Concours de sauts d’obstacles

9 rue de l’Ecole Schnersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Venez passer un moment en famille pour admirer une compétition équestre de saut d’obstacle nationale, à l’écurie Lancelot. Un spectacle équestre ouvert à tous et en libre accès. Un week-end sportif riche à ne pas manquer. 0 .

9 rue de l’Ecole Schnersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 60 72 37 77

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English :

L’événement Concours de sauts d’obstacles Schnersheim a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg