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Week-end sportif avec le FC Schnersheim Schnersheim

Week-end sportif avec le FC Schnersheim Schnersheim

Week-end sportif avec le FC Schnersheim Schnersheim samedi 8 août 2026.

Adresse
route d'Ittlenheim
Ville
67370 Schnersheim
Département
Bas-Rhin
Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
0

Schnersheim

Week-end sportif avec le FC Schnersheim

route d’Ittlenheim Schnersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Tournoi de football à Schnersheim.
Rencontres amicales de football pendant 2 jours avec restauration et buvette sur place Steaks de poulain de Bernard et grillade ! 0  .

route d’Ittlenheim Schnersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est   mul_mul@hotmail.fr

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English :

Schnersheim Soccer Tournament.

L’événement Week-end sportif avec le FC Schnersheim Schnersheim a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

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