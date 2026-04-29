Schnersheim

Week-end sportif avec le FC Schnersheim

route d’Ittlenheim Schnersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08 17:00:00

fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Tournoi de football à Schnersheim.

Rencontres amicales de football pendant 2 jours avec restauration et buvette sur place Steaks de poulain de Bernard et grillade ! 0 .

route d’Ittlenheim Schnersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est mul_mul@hotmail.fr

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English :

Schnersheim Soccer Tournament.

L’événement Week-end sportif avec le FC Schnersheim Schnersheim a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg