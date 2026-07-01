Concours de sosies de Paris l’été

Informations pratiques

« Ce soir, c’est vous la star »

Pour clore sa présence au Lycée Henri Bergson, le Festival Paris l’été ouvre la scène à toutes les métamorphoses. Transformistes aguerri·es ou en devenir, novices ou performeur·ses confirmé·es : toutes et tous viennent incarner celles et ceux qui les habitent. Chanteur·ses, acteur·rices, icônes d’hier ou d’aujourd’hui – tout est permis. Le public tranche à l’applaudimètre, dans une ambiance festive et bienveillante, et célèbre la performance la plus étincelante de la nuit. On vient pour rire, chanter, se révéler – et croire, le temps d’un instant, à la magie absolue de la transformation, dans une célébration joyeuse des identités multiples et des imaginaires partagés. Alors, que vous ressembliez à Theodora ou Lady Gaga : on vous attend !

Porté par La Mulette, Fürsy von Colmar et Thomas Quillardet

Le vendredi 31 juillet 2026

de 20h30 à 22h00

payant

Tarif B

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-31T23:30:00+02:00

fin : 2026-08-01T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-31T20:30:00+02:00_2026-07-31T22:00:00+02:00



https://www.parislete.fr/fr/le-programme/concours-de-sosies-de-paris-l-ete



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