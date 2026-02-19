Concours de Tac-tik Saint-Pardoux-Soutiers
Concours de Tac-tik Saint-Pardoux-Soutiers samedi 14 mars 2026.
Concours de Tac-tik
Foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Samedi 14 Mars à 13h30, inscriptions au 06 88 91 35 78
Concours de Tac-Tik annuel organisé par l’APE de l’école du Lavoir de Saint-Pardoux-Soutiers.
Rdv au Foyer Rural.
Tarif 7€ par joueur, pensez à emmener vos jeux. .
Foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 91 35 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de Tac-tik
L’événement Concours de Tac-tik Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-02-17 par CC Val de Gâtine