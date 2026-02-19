Concours de Tac-tik Saint-Pardoux-Soutiers

Concours de Tac-tik

Samedi 14 Mars à 13h30, inscriptions au 06 88 91 35 78

Concours de Tac-Tik annuel organisé par l’APE de l’école du Lavoir de Saint-Pardoux-Soutiers.

Rdv au Foyer Rural.

Tarif 7€ par joueur, pensez à emmener vos jeux. .

Foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 91 35 78

