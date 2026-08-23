Informations pratiques

Thenon

CONCOURS DE TAROT

Thenon Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

De 14h30 à 19h. Concours de tarot à la salle des fêtes. Donne libre à 14h. Réservation demandée avant le 10 septembre. Contact +33 6 50 17 75 48 ou +33 6 36 53 45 51.

De 14h30 à 19h. Concours de tarot à la salle des fêtes. Donne libre à 14h. Réservation demandée avant le 10 septembre. Contact +33 6 50 17 75 48 ou +33 6 36 53 45 51. .

Thenon 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 17 75 48

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English : CONCOURS DE TAROT

From 2:30 p.m. to 7:00 p.m. Tarot tournament in the community hall. Free admission at 2:00 p.m. Reservations required by September 10. Contact: +33 6 50 17 75 48 or +33 6 36 53 45 51.

L’événement CONCOURS DE TAROT Thenon a été mis à jour le 2026-08-23 par Vézère Périgord Noir