CONCOURS DE TAROT Thenon
samedi 12 septembre 2026 · Thenon
Informations pratiques
Thenon
CONCOURS DE TAROT
Thenon Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12 19:00:00
Date(s) :
2026-09-12
De 14h30 à 19h. Concours de tarot à la salle des fêtes. Donne libre à 14h. Réservation demandée avant le 10 septembre. Contact +33 6 50 17 75 48 ou +33 6 36 53 45 51.
De 14h30 à 19h. Concours de tarot à la salle des fêtes. Donne libre à 14h. Réservation demandée avant le 10 septembre. Contact +33 6 50 17 75 48 ou +33 6 36 53 45 51. .
Thenon 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 17 75 48
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English : CONCOURS DE TAROT
From 2:30 p.m. to 7:00 p.m. Tarot tournament in the community hall. Free admission at 2:00 p.m. Reservations required by September 10. Contact: +33 6 50 17 75 48 or +33 6 36 53 45 51.
L’événement CONCOURS DE TAROT Thenon a été mis à jour le 2026-08-23 par Vézère Périgord Noir
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