Roscoff

Concours d’élégance- Voitures de collection

Rue Gambetta Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Voitures de collection, d’exception, GT, youngtimers.

Rassemblement au parking du port de plaisance puis défilé des voitures jusqu’au centre ville, rue Gambetta.

Présentation sur podium des équipages en tenue d’époque.

Exposition des véhicueles, animation, restauration sur place.

Accès gratuit, ouvert à tous.

Organisé par ARSA (association Auto Rétro Sport d’Armorique) .

Rue Gambetta Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 68 45 03 69

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English :

L’événement Concours d’élégance- Voitures de collection Roscoff a été mis à jour le 2026-04-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX