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Concours d’élégance- Voitures de collection Roscoff

Concours d’élégance- Voitures de collection Roscoff samedi 23 mai 2026.

Adresse : Rue Gambetta

Ville : 29680 Roscoff

Département : Finistère

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Roscoff

Concours d’élégance- Voitures de collection

Rue Gambetta Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Voitures de collection, d’exception, GT, youngtimers.
Rassemblement au parking du port de plaisance puis défilé des voitures jusqu’au centre ville, rue Gambetta.
Présentation sur podium des équipages en tenue d’époque.
Exposition des véhicueles, animation, restauration sur place.
Accès gratuit, ouvert à tous.
Organisé par ARSA (association Auto Rétro Sport d’Armorique)   .

Rue Gambetta Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 68 45 03 69 

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English :

L’événement Concours d’élégance- Voitures de collection Roscoff a été mis à jour le 2026-04-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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