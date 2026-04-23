Création Hôtel à insectes Bibliothèque Roscoff

Roscoff

Création Hôtel à insectes

Bibliothèque 17 Rue Célestin Séïté Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre du semestre récup’ de Haut Léon Communauté et à l’occasion de la fête de la nature, l’artisan Frédéric Perrot anime les 2 ateliers récup’ pour réaliser un hôtel à insectes ! .

Bibliothèque 17 Rue Célestin Séïté Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 56 45 06 28

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English :

L’événement Création Hôtel à insectes Roscoff a été mis à jour le 2026-04-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX