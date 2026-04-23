Création Hôtel à insectes Bibliothèque Roscoff
Création Hôtel à insectes Bibliothèque Roscoff samedi 23 mai 2026.
Roscoff
Création Hôtel à insectes
Bibliothèque 17 Rue Célestin Séïté Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre du semestre récup’ de Haut Léon Communauté et à l’occasion de la fête de la nature, l’artisan Frédéric Perrot anime les 2 ateliers récup’ pour réaliser un hôtel à insectes ! .
Bibliothèque 17 Rue Célestin Séïté Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 56 45 06 28
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English :
L’événement Création Hôtel à insectes Roscoff a été mis à jour le 2026-04-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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