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Concours Doublettes de l’été Saint-Laurent-de-Lévézou

Concours Doublettes de l’été Saint-Laurent-de-Lévézou

Concours Doublettes de l’été Saint-Laurent-de-Lévézou jeudi 25 juin 2026.

Ville : 12350 Saint-Laurent-de-Lévézou

Département : Aveyron

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Saint-Laurent-de-Lévézou

Concours Doublettes de l’été

Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-25
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Été 2026 de la pétanque Malevilloise !
Ouvert à tous !

Doublettes formées
Concours sur 3 parties
à partir de 20h30
10€ l’équipe

Bonus si 3 parties gagnées !

Dates
25 juin
2 juillet
9 juillet
16 juillet
23 juillet
30 juillet
6 août
13 août
20 août
27 août 10  .

Saint-Laurent-de-Lévézou 12350 Aveyron Occitanie +33 6 71 19 67 80 

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English :

Malevilloise Petanque Summer 2026!

L’événement Concours Doublettes de l’été Saint-Laurent-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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