Concours Doublettes de l’été Saint-Laurent-de-Lévézou
Concours Doublettes de l’été Saint-Laurent-de-Lévézou jeudi 25 juin 2026.
Saint-Laurent-de-Lévézou
Concours Doublettes de l’été
Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-25
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Été 2026 de la pétanque Malevilloise !
Ouvert à tous !
Doublettes formées
Concours sur 3 parties
à partir de 20h30
10€ l’équipe
Bonus si 3 parties gagnées !
Dates
25 juin
2 juillet
9 juillet
16 juillet
23 juillet
30 juillet
6 août
13 août
20 août
27 août 10 .
Saint-Laurent-de-Lévézou 12350 Aveyron Occitanie +33 6 71 19 67 80
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English :
Malevilloise Petanque Summer 2026!
L’événement Concours Doublettes de l’été Saint-Laurent-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)