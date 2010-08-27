Saint-Laurent-de-Lévézou

Concours Doublettes de l’été

Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-25

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Été 2026 de la pétanque Malevilloise !

Ouvert à tous !

Doublettes formées

Concours sur 3 parties

à partir de 20h30

10€ l’équipe

Bonus si 3 parties gagnées !

Dates

25 juin

2 juillet

9 juillet

16 juillet

23 juillet

30 juillet

6 août

13 août

20 août

27 août 10 .

Saint-Laurent-de-Lévézou 12350 Aveyron Occitanie +33 6 71 19 67 80

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English :

Malevilloise Petanque Summer 2026!

L’événement Concours Doublettes de l’été Saint-Laurent-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)