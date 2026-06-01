Saint-Laurent-de-Lévézou

Vide grenier, vide dressing et atelier créatif

Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

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Au programme vêtements, objets déco, objets loisirs créatifs, couture fait main .

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Saint-Laurent-de-Lévézou 12350 Aveyron Occitanie +33 6 10 62 19 54

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English :

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L’événement Vide grenier, vide dressing et atelier créatif Saint-Laurent-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)