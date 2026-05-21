Concours équestre de CSO Centre équestre L’Étrier de Villebret Villebret

Villebret

Concours équestre de CSO

Centre équestre L’Étrier de Villebret 349 rue de la Guette Villebret Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

2 jours de compétition CSO

Samedi: Epreuves classiques pour préparer Lamotte ou juste pour s’amuser ainsi que des épreuves par équipe !

Dimanche Épreuves classiques ouvertes à tous, support en parallèle pour la finale du Jump Allier 2026.

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Centre équestre L’Étrier de Villebret 349 rue de la Guette Villebret 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 66 74 aziz.ezzahir@wanadoo.fr

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English :

2 days of show jumping competition

Saturday: Classic classes to prepare for Lamotte or just for fun, plus team classes!

Sunday: Classic classes open to all, parallel support for the Jump Allier 2026 final.

L’événement Concours équestre de CSO Villebret a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme