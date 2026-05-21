Concours équestre de CSO Centre équestre L’Étrier de Villebret Villebret
Concours équestre de CSO Centre équestre L’Étrier de Villebret Villebret samedi 13 juin 2026.
Villebret
Concours équestre de CSO
Centre équestre L’Étrier de Villebret 349 rue de la Guette Villebret Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
2 jours de compétition CSO
Samedi: Epreuves classiques pour préparer Lamotte ou juste pour s’amuser ainsi que des épreuves par équipe !
Dimanche Épreuves classiques ouvertes à tous, support en parallèle pour la finale du Jump Allier 2026.
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Centre équestre L’Étrier de Villebret 349 rue de la Guette Villebret 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 66 74 aziz.ezzahir@wanadoo.fr
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English :
2 days of show jumping competition
Saturday: Classic classes to prepare for Lamotte or just for fun, plus team classes!
Sunday: Classic classes open to all, parallel support for the Jump Allier 2026 final.
L’événement Concours équestre de CSO Villebret a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme