Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours équestre de CSO Centre équestre L’Étrier de Villebret Villebret

Concours équestre de CSO Centre équestre L’Étrier de Villebret Villebret samedi 13 juin 2026.

Lieu : Centre équestre L'Étrier de Villebret

Adresse : 349 rue de la Guette

Ville : 03310 Villebret

Département : Allier

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Villebret

Concours équestre de CSO

Centre équestre L’Étrier de Villebret 349 rue de la Guette Villebret Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

2 jours de compétition CSO
Samedi: Epreuves classiques pour préparer Lamotte ou juste pour s’amuser ainsi que des épreuves par équipe !
Dimanche Épreuves classiques ouvertes à tous, support en parallèle pour la finale du Jump Allier 2026.
  .

Centre équestre L’Étrier de Villebret 349 rue de la Guette Villebret 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 66 74  aziz.ezzahir@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2 days of show jumping competition
Saturday: Classic classes to prepare for Lamotte or just for fun, plus team classes!
Sunday: Classic classes open to all, parallel support for the Jump Allier 2026 final.

L’événement Concours équestre de CSO Villebret a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme