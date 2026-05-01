Villebret

Randonnée de la Fête des Mères de Villebret

Place de l’Eglise Villebret Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Randonnée en faveur de la lutte contre le cancer du sein.

Trois parcours de 5 (avec activité ludique pour les enfants), 10 et 15 kilomètres.

Venez marcher pour le plaisir… et pour une belle cause !

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Place de l’Eglise Villebret 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes comitesdesfetesdevillebret@gmail.com

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English :

Walk in support of the fight against breast cancer.

Three routes of 5 (with fun activities for children), 10 and 15 kilometers.

Come and walk for fun? and for a good cause!

L’événement Randonnée de la Fête des Mères de Villebret Villebret a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme