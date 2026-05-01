Randonnée de la Fête des Mères de Villebret Villebret
Randonnée de la Fête des Mères de Villebret Villebret dimanche 31 mai 2026.
Villebret
Randonnée de la Fête des Mères de Villebret
Place de l’Eglise Villebret Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Randonnée en faveur de la lutte contre le cancer du sein.
Trois parcours de 5 (avec activité ludique pour les enfants), 10 et 15 kilomètres.
Venez marcher pour le plaisir… et pour une belle cause !
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Place de l’Eglise Villebret 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes comitesdesfetesdevillebret@gmail.com
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English :
Walk in support of the fight against breast cancer.
Three routes of 5 (with fun activities for children), 10 and 15 kilometers.
Come and walk for fun? and for a good cause!
L’événement Randonnée de la Fête des Mères de Villebret Villebret a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme