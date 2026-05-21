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Championnat de France Motos Anciennes, Enduro Family Villebret

Championnat de France Motos Anciennes, Enduro Family Villebret dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 03310 Villebret

Département : Allier

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Villebret

Championnat de France Motos Anciennes, Enduro Family

Place de l’église Villebret Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Départ de Villebret dès 8h30, les pilotes s’élanceront par 3 toutes les minutes.
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Place de l’église Villebret 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 86 37 57  asm.villebret@yahoo.fr

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English :

Departure from Villebret at 8:30 am, drivers will start in 3s every minute.

L’événement Championnat de France Motos Anciennes, Enduro Family Villebret a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme

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