Villebret

Championnat de France Motos Anciennes, Enduro Family

Place de l’église Villebret Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Départ de Villebret dès 8h30, les pilotes s’élanceront par 3 toutes les minutes.

.

Place de l’église Villebret 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 86 37 57 asm.villebret@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Departure from Villebret at 8:30 am, drivers will start in 3s every minute.

L’événement Championnat de France Motos Anciennes, Enduro Family Villebret a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme