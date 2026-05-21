Championnat de France Motos Anciennes, Enduro Family Villebret
Championnat de France Motos Anciennes, Enduro Family Villebret dimanche 14 juin 2026.
Villebret
Championnat de France Motos Anciennes, Enduro Family
Place de l’église Villebret Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Départ de Villebret dès 8h30, les pilotes s’élanceront par 3 toutes les minutes.
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Place de l’église Villebret 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 86 37 57 asm.villebret@yahoo.fr
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English :
Departure from Villebret at 8:30 am, drivers will start in 3s every minute.
L’événement Championnat de France Motos Anciennes, Enduro Family Villebret a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme