Concours et exposition Ateliers d’Art de France Place Robert Monnier Moirans-en-Montagne

Moirans-en-Montagne

Concours et exposition Ateliers d’Art de France

Place Robert Monnier La grenette Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-04-30

Exposition Concours et ateliers d’Art de France du 30 avril au 14 mai 2026 à la grenette de Moirans-en-Montagne.

Venez découvrir les pièces d’exposition des professionnels de métiers d’art dans toute la France.

Entrée libre. .

Place Robert Monnier La grenette Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté info@ateliersdart.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours et exposition Ateliers d’Art de France

L’événement Concours et exposition Ateliers d’Art de France Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE