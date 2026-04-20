Concours et exposition Ateliers d’Art de France Place Robert Monnier Moirans-en-Montagne
Concours et exposition Ateliers d’Art de France Place Robert Monnier Moirans-en-Montagne jeudi 30 avril 2026.
Moirans-en-Montagne
Concours et exposition Ateliers d’Art de France
Place Robert Monnier La grenette Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-04-30
Exposition Concours et ateliers d’Art de France du 30 avril au 14 mai 2026 à la grenette de Moirans-en-Montagne.
Venez découvrir les pièces d’exposition des professionnels de métiers d’art dans toute la France.
Entrée libre. .
Place Robert Monnier La grenette Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté info@ateliersdart.com
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English : Concours et exposition Ateliers d’Art de France
L’événement Concours et exposition Ateliers d’Art de France Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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