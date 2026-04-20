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Concours et exposition Ateliers d’Art de France Place Robert Monnier Moirans-en-Montagne

Concours et exposition Ateliers d’Art de France Place Robert Monnier Moirans-en-Montagne jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Place Robert Monnier

Adresse : La grenette

Ville : 39260 Moirans-en-Montagne

Département : Jura

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Moirans-en-Montagne

Concours et exposition Ateliers d’Art de France

Place Robert Monnier La grenette Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-04-30

Exposition Concours et ateliers d’Art de France du 30 avril au 14 mai 2026 à la grenette de Moirans-en-Montagne.

Venez découvrir les pièces d’exposition des professionnels de métiers d’art dans toute la France.

Entrée libre.   .

Place Robert Monnier La grenette Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté   info@ateliersdart.com

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English : Concours et exposition Ateliers d’Art de France

L’événement Concours et exposition Ateliers d’Art de France Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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