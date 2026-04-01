Nettoyage de printemps Musée du Jouet Moirans-en-Montagne
Nettoyage de printemps Musée du Jouet Moirans-en-Montagne samedi 25 avril 2026.
Moirans-en-Montagne
Nettoyage de printemps
Musée du Jouet 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Nettoyage de printemps le samedi 25 avril 2026 à partir de 9h30, rendez-vous sur la place de la mairie de Moirans-en-Montagne.
Gants et sacs fournis. Café offert. .
Musée du Jouet 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 01 58
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English : Nettoyage de printemps
L’événement Nettoyage de printemps Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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