Nettoyage de printemps Musée du Jouet Moirans-en-Montagne

Moirans-en-Montagne

Nettoyage de printemps

Musée du Jouet 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Nettoyage de printemps le samedi 25 avril 2026 à partir de 9h30, rendez-vous sur la place de la mairie de Moirans-en-Montagne.

Gants et sacs fournis. Café offert. .

Musée du Jouet 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 01 58

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English : Nettoyage de printemps

L’événement Nettoyage de printemps Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE