Concours Fédéral Régional de Bourgogne Franche Comté Rue du Châtelard Gonsans

Gonsans

Concours Fédéral Régional de Bourgogne Franche Comté

Rue du Châtelard Fédération des Chasseurs du Doubs Gonsans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

La première édition du concours fédéral régional de trompe de chasse aura lieu le dimanche 28 juin à Gonsans (25). Cet événement inédit réunira sonneurs, passionnés, amis et amoureux de la trompe de chasse venus de toute la région, dans une journée placée sous le signe du partage, de la convivialité et de la transmission. Bien plus qu’un concours, cette rencontre régionale se veut avant tout un moment de rassemblement fédérateur autour d’un patrimoine musical et culturel vivant.

Cette rencontre régionale s’inscrit dans la valorisation d’un patrimoine culturel d’exception. En effet, l’art musical des sonneurs de trompe est inscrit depuis 2020 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Cette reconnaissance internationale souligne la richesse artistique, technique et humaine de cette pratique musicale traditionnelle, transmise de génération en génération et portée aujourd’hui par des milliers de passionnés.

Dans un cadre authentique et chaleureux, la Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs La Belle Chasse accueillera cette première édition avec la volonté de faire découvrir toute la richesse artistique, humaine et traditionnelle de cet instrument emblématique.

Au programme

– Épreuves individuelles

– Validation des acquis

– Brevet du sonneur modules et examen du brevet

– Duo et Trio

– Audit concours amical des groupes de la région

– Coupe de Bourgogne–Franche-Comté

– et la visite du musée de la Belle Chasse Fédération départementale des chasseurs du Doubs

Ouverte à tous — initiés, curieux, familles et amateurs de musique traditionnelle — cette journée promet de beaux moments d’émotion, de rencontres et de partage autour des sonorités uniques de la trompe de chasse. .

Rue du Châtelard Fédération des Chasseurs du Doubs Gonsans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 61 54 27 assistant@fdc25.com

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English : Concours Fédéral Régional de Bourgogne Franche Comté

L’événement Concours Fédéral Régional de Bourgogne Franche Comté Gonsans a été mis à jour le 2026-06-10 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS