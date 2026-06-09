Concours hippique Jumping Saint-Quay-Portrieux
Concours hippique Jumping Saint-Quay-Portrieux jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Concours hippique Jumping
Prés Mario Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-02
63e Jumping de Saint-Quay-Portrieux.
Le grand rendez-vous équestre de l’été revient à Saint-Quay-Portrieux ! Pendant quatre jours, plus de 350 cavaliers venus de toute la Bretagne s’affronteront sur une vingtaine d’épreuves, de niveau amateur à professionnel.
Le temps d’un week-end prolongé, entre compétition et temps conviviaux, le stade équestre des Prés Mario se fera le temple de la discipline. Aux Prés Mario (bordure RD 786). Restauration sur place (pizzas, foodtrucks, traiteur le soir…).
Village exposants. Entrée libre. .
Prés Mario Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours hippique Jumping Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-03 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
À voir aussi à Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor)
- Visite au coeur du Parc Eolien Saint-Quay-Portrieux 9 juin 2026
- Visite au coeur du Parc Eolien Saint-Quay-Portrieux 11 juin 2026
- Les jeudis littéraires Saint-Quay-Portrieux 11 juin 2026
- Visite au coeur du Parc Eolien Saint-Quay-Portrieux 16 juin 2026
- Croisière vers l’Île de Bréhat Saint-Quay-Portrieux 18 juin 2026