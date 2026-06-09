Saint-Quay-Portrieux

Concours hippique Jumping

Prés Mario Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-02

63e Jumping de Saint-Quay-Portrieux.

Le grand rendez-vous équestre de l’été revient à Saint-Quay-Portrieux ! Pendant quatre jours, plus de 350 cavaliers venus de toute la Bretagne s’affronteront sur une vingtaine d’épreuves, de niveau amateur à professionnel.

Le temps d’un week-end prolongé, entre compétition et temps conviviaux, le stade équestre des Prés Mario se fera le temple de la discipline. Aux Prés Mario (bordure RD 786). Restauration sur place (pizzas, foodtrucks, traiteur le soir…).

Village exposants. Entrée libre. .

Prés Mario Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Concours hippique Jumping Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-03 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme