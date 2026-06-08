Visite de la Chapelle Notre-Dame de la Garde Rue des Landes Saint-Quay-Portrieux jeudi 2 juillet 2026.

Saint-Quay-Portrieux

Visite de la Chapelle Notre-Dame de la Garde

Rue des Landes Kertugal Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Visite de la chapelle de Kertugal, rue des Landes. De 16h à 18h. Gratuit.

Sans réservation. (Amis de la Chapelle de Kertugal). .

Rue des Landes Kertugal Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 52 65

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English :

L’événement Visite de la Chapelle Notre-Dame de la Garde Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme