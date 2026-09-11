Concours Hippique Saut d’obstacles Club Terrains Equivallée Cluny
dimanche 18 octobre 2026 · Terrains Equivallée · Cluny
Informations pratiques
Cluny
Concours Hippique Saut d’obstacles Club
Terrains Equivallée Chemin de Rochefort Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Rendez-vous sur les terrains d’Equivallée Accès libre et gratuit
Consultez le planning prévisionnel de l’événement sur la page Facebook d’Equivallée Haras National de Cluny ou sur leur site Internet. .
Terrains Equivallée Chemin de Rochefort Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 09 73 sport@ehnc.fr
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English : Concours Hippique Saut d’obstacles Club
L’événement Concours Hippique Saut d’obstacles Club Cluny a été mis à jour le 2026-01-01 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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