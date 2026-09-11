UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cluny

Concours Hippique Saut d’obstacles Club Terrains Equivallée Cluny

dimanche 18 octobre 2026 · Terrains Equivallée · Cluny

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Terrains Equivallée
Adresse
Chemin de Rochefort
Ville
71250 Cluny
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Cluny

Concours Hippique Saut d’obstacles Club

Terrains Equivallée Chemin de Rochefort Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Rendez-vous sur les terrains d’Equivallée Accès libre et gratuit

Consultez le planning prévisionnel de l’événement sur la page Facebook d’Equivallée Haras National de Cluny ou sur leur site Internet.   .

Terrains Equivallée Chemin de Rochefort Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 09 73  sport@ehnc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours Hippique Saut d’obstacles Club

L’événement Concours Hippique Saut d’obstacles Club Cluny a été mis à jour le 2026-01-01 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

À voir aussi à Cluny (Saône-et-Loire)