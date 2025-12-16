Courses hippiques Trot Hippodrome de Cluny Cluny
Courses hippiques Trot Hippodrome de Cluny Cluny vendredi 8 mai 2026.
Courses hippiques Trot
Hippodrome de Cluny 8 Chemin Georges Malère Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 11:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-07-05 2026-08-30
6 rendez-vous en 2025 pour découvrir un sport, un jeu, un spectacle.
Au menu courses hippiques avec du trot, du plat et de l’obstacle pour satisfaire tous publics dans un cadre verdoyant où chacun pourra se restaurer, se détendre, s’amuser.
En famille, pour jouer ou simplement s’émerveiller du spectacle; comprendre l’organisation des courses, les paris; vivre le spectacle de l’intérieur… il y en a pour tous les gouts. .
Hippodrome de Cluny 8 Chemin Georges Malère Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 02 27 contact@hippodrome-cluny.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Courses hippiques Trot Cluny a été mis à jour le 2025-12-16 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II