Concours Hippique SHF jeunes chevaux Terrains Equivallée Cluny mardi 28 avril 2026.
Concours Hippique SHF jeunes chevaux
Terrains Equivallée Chemin de Rochefort Cluny Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-04-28
fin : 2026-07-26
2026-04-28 2026-06-30 2026-07-20 2026-07-25
Rendez-vous sur les terrains d’Equivallée
Concours de Saut d’obstacles pour les Jeunes chevaux de 4 à 6 ans.
Consultez le planning prévisionnel de l’événement sur la page Facebook d’Equivallée Haras National de Cluny ou sur leur site Internet. .
Terrains Equivallée Chemin de Rochefort Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 09 73 sport@ehnc.fr
