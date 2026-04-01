Projection du film Manger pour vivre Quai de la gare Cluny
Projection du film Manger pour vivre Quai de la gare Cluny mardi 28 avril 2026.
Cluny
Projection du film Manger pour vivre
Quai de la gare Ancienne gare Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 19:00:00
fin : 2026-04-28 21:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Dans le cadre d’une rencontre autour des solidarités alimentaires
La projection sera suivie d’un temps d’échanges.
En amont de la projection, d’autres temps d’échanges sont prévus
– 16h-17h Temps de présentation et témoignages
– 17h-19h Exposition et ateliers participatifs
– 18h-19h Buffet convivial
– 19h Projection du film documentaire Manger pour vivre (52min) suivi d’un temps d’échange
Cet évènement sera l’occasion de présenter les deux projets alimentaires et solidaires issus du projet MIAM (Mutualisons les Initiatives entre Agriculteurs et Mangeurs) mené depuis 2024, leurs avancements et leurs actualités
– la Brigade des Compotes et ses nouvelles activités
– le lancement d’une caisse de solidarité alimentaire
Nous parlerons glanage, juste prix de l’alimentation, tarification différenciée, mais aussi sécurité sociale alimentaire !
Cet évènement est gratuit et ouvert à tout le monde, n’hésitez pas à en parler autour de vous.
L’inscription à l’évènement n’est pas obligatoire, mais souhaitée, en ligne
Inscription obligatoire pour participer au jeu RéAlim sur la Sécurité Sociale Alimentaire à 17h (compter 1h à 1h30) .
Quai de la gare Ancienne gare Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 85 05 92 claire.pernet@enclunisois.fr
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English : Projection du film Manger pour vivre
L’événement Projection du film Manger pour vivre Cluny a été mis à jour le 2026-04-20 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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