Les femmes savantes Théâtre Les Arts Cluny mardi 28 avril 2026.

Les femmes savantes

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-29 21:20:00

2026-04-28 2026-04-29

COMPAGNIE DU DÉTOUR

Théâtre

13e et dernière saison pour Les femmes savantes !

Après avoir été accueilli au théâtre de Cluny en 2018, le spectacle revient pour clore, cette année, une aventure de 13 ans avec la même équipe d’actrices, formidables, inventives, généreuses et fidèles !

La fonction de l’humour n’est pas d’opposer une force à une force, mais plutôt de substituer au triomphe des triomphants, le doute et la précarité. Cynthia Fleury La fin du courage.

La compagnie du Détour, implantée en Saône-et-Loire depuis 2001, est dirigée par Agnès Larroque et Laure Seguette, comédiennes, metteuses en scène et autrices. Elles revendiquent un théâtre de résistance par le rire, insolent et provocateur, défendant un théâtre populaire et exigeant.

Avec Les femmes savantes, Molière écrit une de ces dernières comédies de mœurs et de caractère, décrivant, une fois n’est pas coutume, un clan matriarcal. Les comédiennes s’emparent ici, avec jubilation, de cette pièce de Molière en alexandrins, se délectant de cette langue tout en donnant à voir la face accidentée de la posture savante.

Dès 12 ans

Interprétation Valérie Larroque, Adeline Benamara, Irène Chauve, Laure Seguette & Frédérique Moreau de Bellaing • Direction Laure Seguette & Agnès Larroque • Adaptation d’après Molière d’Agnès Larroque • Mise en scène Agnès Larroque • Décors Benjamin Moreau assisté d’Audrey Gonod • Lumières Justine Nahon • Régie plateau Pierre Duvillier • Perruques Pascal Jehan .

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

