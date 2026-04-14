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Mai à Vélo 2026, CC du Clunisois, Cluny

Mai à Vélo 2026, CC du Clunisois, Cluny

Mai à Vélo 2026, CC du Clunisois, Cluny vendredi 1 mai 2026.

Lieu : CC du Clunisois

Adresse : 5 Place du Marché, 71250 Cluny, France

Ville : 71250 Cluny

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai CC du Clunisois Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

CC du Clunisois 5 Place du Marché, 71250 Cluny, France Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=209815

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