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Programme Cinéma Les Arts Place du Marché Cluny

Programme Cinéma Les Arts Place du Marché Cluny mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Place du Marché

Adresse : Cinéma Les Arts

Ville : 71250 Cluny

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Tarif : 4.5 4.5 4.5 Tarif réduit Tarif spécial

Cluny

Programme Cinéma Les Arts

Place du Marché Cinéma Les Arts Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-05-12

Date(s) :
2026-04-15

Le cinéma Les Arts de Cluny est classé Art et essai. La salle est équipée en 3D et en son Dolby Digital. Parmi les événements récurrents, vous retrouverez tout au long de l’année des grands classiques dans le cadre de Pluies d’Étoiles, des films enfance et jeunesse dans le cadre Cin’espiègle, des semaines à thème, un festival annuel du court-métrage,…métrage, le Mois du Doc…   .

Place du Marché Cinéma Les Arts Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 05 71  cine@cluny.fr

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English : Programme Cinéma Les Arts

L’événement Programme Cinéma Les Arts Cluny a été mis à jour le 2026-04-07 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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