Programme Cinéma Les Arts Place du Marché Cluny
Programme Cinéma Les Arts Place du Marché Cluny mercredi 15 avril 2026.
Cluny
Programme Cinéma Les Arts
Place du Marché Cinéma Les Arts Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-04-15
Le cinéma Les Arts de Cluny est classé Art et essai. La salle est équipée en 3D et en son Dolby Digital. Parmi les événements récurrents, vous retrouverez tout au long de l’année des grands classiques dans le cadre de Pluies d’Étoiles, des films enfance et jeunesse dans le cadre Cin’espiègle, des semaines à thème, un festival annuel du court-métrage,…métrage, le Mois du Doc… .
Place du Marché Cinéma Les Arts Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 05 71 cine@cluny.fr
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English : Programme Cinéma Les Arts
L’événement Programme Cinéma Les Arts Cluny a été mis à jour le 2026-04-07 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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