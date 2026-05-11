Tournée lecture théâtre dans le Clunisois Ecole de musique Maison Romane Cluny

Cluny

Tournée lecture théâtre dans le Clunisois

Ecole de musique Maison Romane 25 rue de la République Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 19:30:00

fin : 2026-06-11 21:00:00

Date(s) :

2026-06-11

L’une vient de 2040. L’autre vit en 2026. Comment vont-elles se comprendre ?

Découvrez une lecture performative d’une pièce de théâtre écrite par Jacques-Olivier Ensfelder, explorant le Clunisois en 2040.

La représentation sera précédée de la diffusion d’une bande sonore créée et enregistrée par les élèves du Lycée La Prat’s Première partie La Fête et Banquet des Portes d’Octobre 2040 .

Ecole de musique Maison Romane 25 rue de la République Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 86 05 00 84 vincent.roumeas@enclunisois.fr

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English : Tournée lecture théâtre dans le Clunisois

L’événement Tournée lecture théâtre dans le Clunisois Cluny a été mis à jour le 2026-05-06 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II