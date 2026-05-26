Concert de la Clunysia Place Saint-Marcel Cluny

Cluny

Concert de la Clunysia

Place Saint-Marcel Eglise Saint Marcel Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 18:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Cette année, notre concert de fin d’année prendra une dimension toute particulière avec la participation de Saôn’aTe, chorale de Tournus, également dirigée par Gregory Johnson. Cette soirée sera placée sous le signe de la rencontre et du partage, chaque chorale proposant son propre programme avant de se réunir pour plusieurs œuvres interprétées en commun.

Le public sera ainsi invité à voyager à travers les siècles et les styles, de la Renaissance à des œuvres plus contemporaines, en passant par le répertoire baroque, les chants traditionnels et les spirituals américains. Musique sacrée et profane se répondront dans une grande diversité de couleurs, d’ambiances et d’émotions.

Les pièces finales réunissant les deux chorales viendront conclure le concert dans un esprit de convivialité et d’élan collectif, célébrant la richesse du chant choral et le plaisir de faire vivre la musique ensemble.

Nous espérons que vous partagerez avec nous ce beau moment musical et chaleureux. .

Place Saint-Marcel Eglise Saint Marcel Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 44 39 67 odile.portier@gmail.com

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English : Concert de la Clunysia

L’événement Concert de la Clunysia Cluny a été mis à jour le 2026-05-07 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II